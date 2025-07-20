Метрополитен не смог отсудить деньги у фирмы, которая провалила строительство метро на Виноградарь

Хозяйственный суд города Киева отказал КП "Киевский метрополитен" в удовлетворении иска о взыскании 1,6 млн грн с АО "Киевметрострой", которое провалило строительство метро на Виноградарь.

Об этом свидетельствует решение суда от 1 июля.

В 2018 году метрополитен заказал "Киевметрострой" строительство участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" на жилой массив Виноградарь с электродепо в Подольском районе Киева за 5,98 млрд грн.

Речь шла об участке от станции "Сырец" до станции "Проспект Правды" с двумя станциями ("Мостицкая" и "Проспект Правды") и участком вилочного ответвления в сторону станции "Виноградарь" (І очередь строительства).

В дальнейшем заказчик перечислил компании 2,58 млрд грн аванса.

В то же время "Киевметрострой" использовал часть из них (1,7 млрд грн) не по целевому назначению, разместив деньги на депозит в "Укргазбанке", и получил от этого 139 млн грн безосновательного дохода (проценты по депозиту), часть из которого (1,6 млн грн) "Киевский метрополитен" и просил взыскать с предприятия.

Суд отметил, что согласно судебному решению от 2024 года с "Киевметростроя" уже было взыскано в пользу Киевского городского совета 139 млн грн безосновательно приобретенных средств.

В этом деле метрополитен фактически просил повторно взыскать с компании деньги, которые уже были взысканы в другом деле. А это прямо запрещено законом. Поэтому суд отказал в удовлетворении иска.

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Первый заместитель Кличко Николай Поворозник: Метро - как двери. Тринадцать лет они открывались, а в один день бац - и ручка отпала

Напомним:

Новые станции метро "Мостицкая" и "Проспект Правды" в Киеве начали строить в 2019 году. Планировалось, что их откроют еще в декабре 2021 года.

В сентябре 2021 года компания "Киевметрострой" просила перенести сроки действия договора. Строители тогда заявляли, что не успевают достроить станции до конца 2021 года.

Компания обратилась в суд с просьбой перенести сроки сдачи с ноября 2021 года на май 2023 года. В феврале 2023 года "Киевметрострой" возобновил строительство метро на Виноградарь, однако активное строительство не велось с осени 2023 года.

Позже "Киевский метрополитен" разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь из-за срыва сроков строительства.

Следующим генподрядчиком стала компания "Автострада" Максима Шкиля.