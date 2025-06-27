"Правоохоронці активно не помічають обмінників": Гетманцев провів експеримент

В Україні працює велика кількість нелегальних обмінників та розрахункових центрів, де можна зробити будь-яку фінансову операцію. Вони працюють анонімно, не сплачуючи податків.

Так вважає голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"В якості експерименту попросив помічників перевірити пункти на вулиці Саксаганського в Києві. Серед двох десятків дуже помітних обмінників з рекламними вивісками лише кілька - офіційні.

Правоохоронці активно їх не помічають. Цікаво до якого моменту? Поки це не почне впливати на гривню і платіжний баланс, чи довше?", - написав Гетманцев у Телеграм.

Він навів статистичні дані. Так, у І кварталі 2025 року обмінні пункти задекларували авансові внески з податку на прибуток на суму 240,7 млн грн, що на 26,3% (або на 50,1 млн грн) більше, ніж у відповідному періоді 2024 року (190,6 млн грн).

За період січень–травень 2025 року платники сплатили 429,5 млн грн авансових внесків, що на 102,1 млн грн більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Станом на 1 червня 2025 року в Реєстрі обмінних пунктів значиться 3 701 пункт, що належать 57 юридичним особам.

Нагадаємо:

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики отримав скарги громадян на подвійні курси обміну валют на долар в залежності від року його емісії. Звернення перевірили, і вони підтвердилися.