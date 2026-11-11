Нацбанк показав курс валют на четвер 12 листопада
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У четвер, 12 листопада, офіційний курс долара до гривні зменшиться на 18 копійок та становитиме 45,32 грн.
Про це свідчать дані Національного банку (НБУ).
Курс євро зменшиться на 59 копійок і становитиме 50,48 грн.
Офіційні курси на четвер 12 листопада встановлено на такому рівні:
- 1 долар США – 45,32 грн (45,50 грн станом на 11 листопада);
- 1 євро – 50,48 грн (51,07 грн станом на 11 листопада).
Нагадаємо:
Попередній історичний максимум долара був встановлений 4 листопада – 45,66 грн.
Попередній історичний максимум євро був встановлений 24 серпня – 52,24 грн.
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