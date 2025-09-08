Ціни на золото б'ють нові рекорди

Ціни на золото 8 вересня оновили рекорд, подолавши позначку $3600.

Про це пише Reuters.

Так ринок відреагував на слабкі дані щодо зайнятості у США, що посилили очікування щодо зниження облікової ставки Федеральною резервною системою США на наступному тижні.

Ціна на злитки зросла приблизно на 38% з початку року, продовжуючи зростання на 27% у 2024 році.

Це обумовлене ослабленням долара, сильними покупками центрального банку, м'якою монетарною політикою, а також геополітичною та економічною невизначеністю.

"Очікування зниження ставок стимулюють попит на золото. До того ж загальна геополітична ситуація залишається вкрай нестабільною.

Варто також враховувати, що значна частина попиту надходить від закупівель центральних банків", – описав ситуацію на ринку аналітик Swissquote Карло Альберто Де Каса.

Нагадаємо:

На початку вересня прогнозувалося, що ціни на золото можуть піднятися майже до $5 тисяч за унцію, якщо атаки Дональда Трампа на Федеральну резервну систему США зашкодять її незалежності.