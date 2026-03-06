Ціни на нафту знизилися вперше від початку війни на Близькому Сході

Ціни на нафту знизилися 6 березня вперше за шість днів, оскільки уряд США розглядає можливість втручання на ф'ючерсному ринку для стримування зростання цін і видав винятки для закупівель російської нафти, щоб послабити обмеження постачання через війну на Близькому Сході.

Про це пише Reuters.

Ф'ючерси на Brent знизилися на 95 центів, або на 1,1%, до 84,46 долара за барель, а West Texas Intermediate знизився на 1,08 долара, або на 1,3%, до 79,93 долара.

Водночас Brent цього тижня зріс на 16,4%, а WTI підскочив на 19,2%, що стало найшвидшим тижневим зростанням з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

"З кожним днем зупинка діяльності в Ормузі матиме два основні наслідки для ринку нафти: неможливість зберігати 20 млн барелів на день та відсутність стабільного транспортування, що може призвести до зростання світових цін на енергоносії", – зазначила Пріянка Сачдева, старший аналітик ринку Phillip Nova.

З огляду на значне зростання, очікується, що Міністерство фінансів США оголосить про заходи для боротьби зі стрибком цін на енергоносії через війну в Ірані, включно з можливими діями на ринку ф'ючерсів на нафту.

Такий крок став би нетрадиційною спробою Вашингтона впливати на ціни на енергоносії через фінансові ринки, а не через фізичні постачання нафти.

Міністерство фінансів США також у четвер надало компаніям дозвіл на купівлю російської нафти, яка зберігається на танкерах під санкціями. Такий крок має на меті послабити обмеження постачання, через які нафтопереробні заводи НПЗ Азії були змушені скоротити обсяги перероблювання.

"Важливо розглядати ситуацію у перспективі: попри майже 20% зростання ціни на нафту цього місяця, теперішня ціна лише на $3,40 вища за середню за останні чотири роки", – зазначив аналітик IG Тоні Сікомор.

