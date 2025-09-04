Золото може зрости до $5 тисяч, якщо Трамп підірве незалежність ФРС

Ціни на золото можуть піднятися майже до $5 тисяч за унцію, якщо атаки Дональда Трампа на Федеральну резервну систему США зашкодять її незалежності.

Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на прогноз Goldman Sachs.

Золото вже подорожчало на 35% цього року, перевищивши $3 500 за тройську унцію, ставши одним із найуспішніших активів світу. Інвестори і центробанки активно скуповують дорогоцінний метал, шукаючи захисту від політичної нестабільності та боргових ризиків, які підірвали традиційні "тихі гавані" - долар і держоблігації США.

Побоювання, що адміністрація США може підірвати незалежність найважливішого у світі центробанку, підживлюють притоки в золото. Інвестори бояться, що політизована ФРС частіше знижуватиме ставки, ніж це було б необхідно, що підвищить інфляційні очікування і обвалить ціни на облігації.

Нещодавно Трамп намагався усунути з посади члена ради ФРС Лізу Кук. Цей крок, що загострив його конфлікт із центробанком, оскаржується в суді цього тижня.

"Сценарій, в якому незалежність ФРС зруйнована, ймовірно призведе до більш високої інфляції, падіння акцій і довгострокових облігацій, а також ослаблення долара як резервної валюти", - зазначив Деан Стрейвен, співкерівник глобальних досліджень у сфері сировини в Goldman Sachs.

Водночас "золото - це сховище вартості, яке не залежить від інституційної довіри", додав він.

Базовий прогноз Goldman Sachs: $4 тис за унцію до середини 2026 року. Але якщо приватні інвестори почнуть масово виходити з американських облігацій у золото, ціна може злетіти ще вище.

"Якщо всього 1% приватних власників американських держоблігацій переллють капітал у золото, його ціна підніметься майже до $5 тис за унцію", - зазначив Стрейвен.

"Ми маємо подвійну перевищену вагу на золото", - сказав Арун Сай, портфельний менеджер з багатокласових активів у Pictet Asset Management. Він додав, що ще до атаки Трампа на Кук планував скорочувати позицію в золоті, але тепер залишив її.

Нагадаємо:

Ціна на золото сягнула нового рекорду через перспективу зниження ставки Федеральною резервною системою США та зростаюче занепокоєння щодо майбутнього центрального банку.