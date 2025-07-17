Ціна російської нафти не дотягує до показника, закладеного в бюджет РФ

Середня ціна на російську нафту, розрахована в рублях, залишається нижчою за цільовий показник федерального бюджету на 2025 рік.

Про це пише Reuters.

Це посилює тиск на бюджет, який уже стикається зі зростаючим дефіцитом.

Слабкість значною мірою є результатом зміцнення рубля, який з початку року зріс приблизно на 45% завдяки послабленню геополітичної напруженості й жорсткій монетарній політиці Центрального банку.

Міжнародні ціни на нафту, виражені в доларах, водночас втратили близько 10% своєї вартості.

За оцінками, середня ціна на російську нафтову суміш, розрахована для цілей оподаткування, досягла 4 701 руб. за барель за перші два тижні липня, що приблизно на рівні червня, але на 11,1% нижче за цільовий показник оновленого бюджету.

Міністерство фінансів РФ минулого тижня заявило, що дефіцит бюджету досяг 3,69 трлн руб. ($47,31 млрд), або 1,7% валового внутрішнього продукту, у першій половині року, що відповідає очікуванням за весь рік.

Росія підвищила прогноз дефіциту бюджету на 2025 рік до 1,7% ВВП у квітні з 0,5% після зниження прогнозу доходів від енергетики на 24% в очікуванні тривалого періоду зниження цін на нафту.

Державні витрати на національну оборону 2025 року зросли на чверть – до 6,3% ВВП, що є найвищим показником з часів Холодної війни, оскільки країна продовжувала розв’язану нею повномасштабну війну в Україні, яка триває вже четвертий рік.

Нагадаємо:

Постачання російської нафти впали до найнижчого рівня з лютого.