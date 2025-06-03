Абрамович, гроші або суд: Британія хоче відібрати мільярди олігарха РФ на користь України

Уряд Великої Британії пригрозив подати до суду на колишнього власника футбольного клубу "Челсі" Романа Абрамовича, щоб гарантувати, що виручені з продажу клубу кошти підуть на допомогу Україні.

Про це повідомляє BBC.

Після продажу клубу £2,5 мільярда залишаються замороженими на рахунку в британському банку. Абрамович потрапив під санкції після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року.

Лондон наполягає, щоб ці кошти були спрямовані на гуманітарну допомогу Україні. Натомість Абрамович заявляє, що гроші мають піти на допомогу "всім жертвам війни в Україні", включно з постраждалими в Росії.

У спільній заяві міністерка фінансів Рейчел Рівз та глава МЗС Девід Леммі підкреслили:

"Ми відкриті до переговорів, але цілком готові звернутися до суду, якщо буде потрібно".

Вони додали, що хочуть якнайшвидше забезпечити передачу коштів постраждалим в Україні:

"Уряд рішуче налаштований добитися того, щоб кошти від продажу футбольного клубу "Челсі" були спрямовані на гуманітарні потреби в Україні після незаконного вторгнення Росії".

Також вони висловили розчарування тим, що досі не вдалося досягти згоди з Абрамовичем.

Затримка у передачі грошей пов’язана з юридичними суперечками між урядом Великої Британії та адвокатами Абрамовича.

Роман Абрамович — російський олігарх, який зробив статки на нафті та газі. Після вторгнення Росії йому дозволили продати "Челсі" за спеціальною ліцензією за умови, що він не отримає жодної вигоди від угоди.

Попри санкції, гроші юридично залишаються власністю Абрамовича.

Під час оголошення про продаж клубу він пообіцяв, що кошти будуть передані у фонд для "всіх жертв війни в Україні" — тобто також і росіян.

Британський уряд заперечує таку позицію та наполягає: гроші мають бути витрачені виключно на допомогу українцям.

Нагадаємо:

У травні 2022 року Абрамович продав ФК "Челсі" американському консорціуму на чолі з Тоддом Боелі.

У січні 2024 року повідомлялось, що кошти від продажу футбольного клубу "Челсі", який належав Абрамовичу, вже 2 роки заморожені на банківському рахунку у Британії.

Станом на березень, 2,5 млрд фунтів стерлінгів (3 млрд доларів), отримані від продажу ФК "Челсі" російським олігархом Романом Абрамовичем, досі лишаються замороженими на рахунку у Великій Британії попри обіцянки передати їх жертвам війни в Україні.