Половина грошей від продажу "Челсі" може піти фірмам Абрамовича замість допомоги Україні

Україні може дістатися менше половини з 2,35 млрд фунтів (приблизно 3,04 дол США), виручених від продажу футбольного клубу "Челсі".

Про це пише The Moscow Times з посиланням на видання на The Times.

Згідно зі звітністю, до благодійного фонду надійдуть тільки "чисті доходи" після розрахунків за борговими зобов'язаннями клубу, яким раніше володів Роман Абрамович.

Кредити, видані структурами Абрамовича на 1,54 млрд фунтів, повинні бути погашені, перш ніж кошти від продажу футбольного клубу зможуть бути спрямовані Україні. У документах немає вказівок на те, що Абрамович має намір списати кредити, якими фінансував діяльність "Челсі" протягом двох десятиліть.

У звітах Fordstam за фінансовий рік, що завершився в червні 2022 року і підписаних 10 жовтня 2025 року, йдеться: "Намір власника Fordstam Limited Романа Абрамовича, як заявлено публічно, полягає в передачі чистих надходжень від продажу — після врегулювання всіх балансових статей — до благодійного фонду, створеного для допомоги постраждалим від війни в Україні. Після цього компанія буде ліквідована"

Рахунки Fordstam показують, що заборгованість перед Camberley International Investments (Джерсі), що належить Абрамовичу, становить 1,429 млрд фунтів. Таким чином, у майбутньому лише 923 млн фунтів можуть бути спрямовані на допомогу постраждалим українцям.

Через три з половиною роки після продажу клубу благодійний фонд так і не отримав значних сум через суперечку між Абрамовичем і британським урядом про розподіл грошей.

Експерт зі спортивного фінансування Ліверпульського університету Кіран Магуайр заявив The Times: "Очікування, що вся сума від продажу "Челсі" піде жертвам війни в Україні, виявилися завищеними. Повільний прогрес у розподілі коштів, спричинений запитами, пов'язаними зі структурами Абрамовича, і борговими зобов'язаннями перед його офшорною компанією, може призвести до того, що реальна сума виявиться набагато нижчою за очікувану — якщо взагалі буде виплачена".

Всі кошти, отримані від угоди в травні 2022 року, як і раніше, заморожені на банківському рахунку компанії Fordstam — колишньої материнської компанії "Челсі", що належить Абрамовичу.

Чисті активи Fordstam не можуть бути переведені ні для погашення позик, ні в благодійний фонд до отримання дозволу Управління з контролю за дотриманням фінансових санкцій (OFSI).

Нагадаємо:

Російський олігарх Роман Абрамович опинився під санкціями британського уряду в лютому 2022 року.

У травні 2022 року Абрамович продав ФК "Челсі" американському консорціуму на чолі з Тоддом Боелі.

У січні 2024 року повідомлялось, що кошти від продажу футбольного клубу "Челсі", який належав Абрамовичу, вже 2 роки заморожені на банківському рахунку у Британії.

Станом на березень 2025 року, 2,5 млрд фунтів стерлінгів (3 млрд доларів), отримані від продажу ФК "Челсі" російським олігархом Романом Абрамовичем, лишалися замороженими на рахунку у Великій Британії попри обіцянки передати їх жертвам війни в Україні.

Уряд Великої Британії пригрозив подати до суду на Абрамовича, щоб гарантувати, що виручені з продажу клубу кошти підуть на допомогу Україні.