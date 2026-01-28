В найбільшому банку Німеччини провели обшуки через російського олігарха

Німецька федеральна поліція обшукала офіси Deutsche Bank в ході розслідування справи про відмивання грошей, до якої може бути причетний російський олігарх Роман Абрамович.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на прокуратуру Франкфурта.

"У минулому Deutsche Bank підтримував ділові відносини з іноземними компаніями, які, за результатами розслідування, підозрюються у відмиванні грошей", – прокоментувала прокуратура агентству.

На запит Reuters банк підтвердив факт проведення обшуків та заявив, що повністю співпрацює зі слідством.

Німецьке видання Der Spiegel повідомляє, що обшуки пов'язані з компаніями російського олігарха Романа Абрамовича, який перебуває в санкційному списку ЄС з весни 2022 року.

В коментар виданню адвокат Абрамовича заявив, що не має жодної інформації щодо обшуків та заперечив звинувачення, назвавши їх неправдивими та такими, що шкодять репутації його клієнта.

Нагадаємо:

Раніше в Британії виявили нерухомість на суму близько 700 млн фунтів, яка раніше була пов'язана з підсанкційними російськими олігархами, в тому числі з Абрамовичем, та не була заморожена.

В липні 2025 року Deutsche Bank надав кредит "Метінвесту" Ріната Ахметова на 23,6 мільйона євро для розвитку підприємства в Кривому Розі.