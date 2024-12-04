Частка готівкових заощаджень росіян впала до історичного мінімуму

Заступник голови державного банку ВТБ Георгій Горшков заявив, що частка готівки в заощадженнях росіян досягла мінімуму за весь час публікації таких даних, з 2018 року.

Про це пише РБК з посиланням на дані Банку Росії.

Жителі Росії станом на 1 жовтня 2024 року мали на руках у готівковій формі 15,92 трильйона рублів та іноземну валюту на 94,7 мільярда доларів.

За весь 2023 рік валютні заощадження росіян скоротилися на 410 мільйонів доларів, або на 0,4%. Тоді скорочення валютних заощаджень відбулося вперше за весь час ведення подібної статистики, з 2018 року.

Заступник голови ВТБ заявив, що до кінця 2024 року частка готівки може знизитися "ще на пару процентних пунктів". Причина - "безпрецедентно високий рівень ставок", вважає Горшков.

Повідомляється, що тільки за січень-жовтень залишки іноземної готівкової валюти на руках у росіян скоротилися на 2,5%, або 2,5 мільярда доларів.

Нагадаємо:

Російський рубль знизився більш ніж на 24% з початку серпня, коли почалося його падіння, і може продовжити слабшати.

Центральний Банк Росії ухвалив рішення підвищити ключову ставку відразу на 2 відсоткові пункти - до рекордних 21% річних.