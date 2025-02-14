Центробанк РФ сохранил рекордную ключевую ставку и резко повысил прогноз по инфляции

Банк России на заседании в пятницу, 14 февраля, второй раз подряд принял решение не менять ключевую ставку.

Об этом сообщает регулятор, пишет The Moscow Times.

Ставка Центробанка, регулирующая стоимость кредитов в экономике и доходность вложений в рубли, останется на уровне 21% - самом высоком для России с 2002 года.

"Устойчивое инфляционное давление усилилось", - пишет ЦБ. Годовая инфляция по состоянию на 10 февраля разогналась до 10% с 9,5% на конец прошлого года и 7,4% в 2023 году. Месячные темпы инфляции еще выше, признает регулятор: с поправкой на сезонность в четвертом квартале прошлого года в годовом выражении они достигали 12,1%.

"Вклад в динамику цен вносит и ослабление рубля, произошедшее осенью", - отмечает ЦБ.

Прогноз Центробанка по инфляции резко повышен: если в октябре он ждал ее на уровне 4,5-5%, то теперь это 7-8%. В среднем за год инфляция составит 9,1-9,8% - в полтора раза выше, чем в октябрьских оценках.

Напомним:

В РФ существенно возрастает вероятность сценария, по которому экономика может замедлиться до технической рецессии быстрее, чем удастся обуздать инфляцию.