Центральний банк Росії зберіг процентну ставку на рівні 21% після критики посадовців та бізнесменів

Центробанк Росії зберіг ключову ставку на рівні 21%. Це сталося після того, як Ельвіра Набіулліна зіткнулася з критикою з боку бізнесменів і Мінфіну.

Про це пише The Moscow Times.

Повідомляється, що це стало абсолютною несподіванкою для ринку: більшість аналітиків очікували підвищення до 23%, допускаючи і більш різкий крок - аж до 25%. ЦБ після підвищення ставки до 21% наприкінці жовтня попередив, що на цьому засіданні розгляне подальше підвищення - раніше такий сигнал завжди призводив до зростання ставки.

Центробанк у своєму коментарі пояснює таке рішення тим, що його політика - а він цьогоріч уже підняв ставку з 16% до 21% - нарешті почала давати плоди: кредитування сповільнилося. Можливо, зіграло роль і колосальний тиск, який чинили на ЦБ чиновники та олігархи.

Нагадаємо:

Глава Центрального банку Росії Ельвіра Набіулліна стикається з різкою критикою з боку політичної та бізнесової еліти через рекордно високі відсоткові ставки.