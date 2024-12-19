Еліта РФ скаржиться Путіну на голову Центробанку через дорогі кредити – Bloomberg

Глава Центрального банку Росії Ельвіра Набіулліна стикається з різкою критикою з боку політичної та бізнесової еліти через рекордно високі відсоткові ставки.

Про це пише Bloomberg.

Набіулліна, яка займає цю посаду з 2013 року, опинилася під тиском напередодні останнього в цьому році засідання регулятора щодо ключової ставки, пише агенція. За прогнозами аналітиків, ставка у РФ може бути підвищена з поточних 21% до 23%, а можливо, навіть до 24% для стримування інфляції.

Банкіри, бізнесмени та урядовці, які мають можливість звернутися до президента Володимира Путіна, дедалі частіше скаржаться на дії Набіулліної. За даними джерел видання, навіть прем’єр-міністр Михайло Мішустін повідомив Путіну, що дії центрального банку ускладнюють зусилля уряду зі стабілізації економіки, яка постраждала від санкцій.

Попри це, немає жодних ознак того, що Путін планує змінити керівництво Центрального банку. За словами джерел, близьких до Кремля, президент вважає, що Набіулліна діє в рамках необхідних заходів для підтримки економіки.

Центральний банк РФ під її керівництвом підвищив ключову ставку з 16% до 21% від липня, намагаючись повернути інфляцію до цільового показника у 4% до 2025 року. У листопаді річна інфляція становила 8,88%, піднявшись з 8,54% у жовтні, пише Bloomberg.

Набіулліна відігравала ключову роль у стабілізації російської економіки після анексії Криму у 2014 році та після початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. У перші дні війни вона підняла ставку до 20% для стабілізації рубля, але згодом поступово її знижувала.

Як пише видання, бізнес-еліта також висловлює невдоволення. Алексій Мордашов, власник сталеливарної компанії Severstal, закликав до обговорення впливу монетарної політики на інфляцію. Герман Греф, керівник Сбербанку, застеріг від ризиків стагфляції та закликав не "перегинати палицю" з підвищенням ставок.

Деякі великі компанії, зокрема державна корпорація Ростех і Роснєфть, заявляють, що високі ставки ставлять під загрозу їхню діяльність. Сергій Чемезов, керівник Ростеху, попередив про ризик банкрутства більшості підприємств через високу вартість кредитів.

Нагадаємо:

Середня максимальна ставка за вкладами в десятці найбільших роздрібних банків РФ у першій декаді листопада зросла на 0,74 відсоткового пункта до 20,91% - це максимальне значення з 2009 року.

Рада директорів Центрального банку Росії на своєму засіданні 15 грудня підняла ключову ставку до 16% - вп'яте за пів року.