Британія спрямувала понад 1 мільярд фунтів з заморожених активів РФ на військову допомогу Україні

Велика Британія витратила понад 1 мільярд фунтів стерлінгів (майже 1,36 млрд дол.) на постачання озброєння та військової підтримки для України, використавши кошти, отримані від заморожених російських активів.

Про це пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресреліз за підсумками візиту міністра оборони Британії Джона Гілі до Києва.

За ці кошти закупили артилерійські боєприпаси, ракети для систем протиповітряної оборони, безпілотники, запчастини та інше обладнання, необхідне для підтримки і ремонту української військової техніки.

"Велика Британія нарощує військову підтримку, щоб допомогти Україні захищатися від незаконного вторгнення Путіна, одночасно працюючи над забезпеченням миру завтра через "Коаліцію охочих", – йдеться на сайті уряду Великої Британії.

За останні 50 днів Велика Британія поставила Україні:

4,7 млн патронів для стрілецької зброї;

60 тис. артилерійських снарядів, ракет і боєприпасів;

понад 2,5 тис. безпілотників;

понад 200 систем електронної боротьби;

100 одиниць легкого озброєння;

30 транспортних засобів;

додаткове обладнання для протидії дронам і ППО.

Цьогоріч Велика Британія витратить на військову підтримку України 4,5 млрд фунтів, зокрема 2,26 млрд фунтів надано у вигляді кредиту через Фонд прискорених надзвичайних доходів, який повертається за рахунок коштів із заморожених російських активів.

Велика Британія наклала санкції на фінансові мережі, які використовуються Росією для ухилення від наявних західних санкцій, включно з киргизькими крипто-мережами.