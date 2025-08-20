Велика Британія наклала санкції на криптосистеми, що підтримують Росію

Велика Британія наклала санкції на фінансові мережі, які використовуються Росією для ухилення від наявних західних санкцій, включно з киргизькими крипто-мережами.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Санкції спрямовані на інфраструктуру A7A5, рублевого стейблкоіна, запущеного в Киргизстані. Він дозволив перемістити РФ 9,3 мільярда доларів за кордон за чотири місяці.

"Якщо Кремль вважає, що може приховати свої безнадійні спроби пом'якшити удар від наших санкцій, відмиваючи транзакції через підозрілі крипто-мережі, то вони сильно помиляються", - заявив міністр санкцій Великої Британії Стівен Доуті.

Санкції Великої Британії торкнулися люксембурзької компанії та чотирьох киргизьких організацій, зокрема Grinex LLC і Old Vector LLC, пов'язаних з інфраструктурою A7A5.

Також було санкціоновано трьох осіб, які, як стверджує Велика Британія, підтримували фінансову інфраструктуру Росії, зокрема одна - з киргизьким банком, який використовувався для оплати військових товарів, друга - за допомогу в ухиленні від санкцій, третя - за надання послуг державному банку Росії "Промсвязьбанк".

