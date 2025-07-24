БЭБ нашло в Киеве крупный колл-центр, который обманывал иностранцев привлекательными инвестициями

Киевские детективы Бюро экономической безопасности разоблачили организованную группу лиц, которые обманывали иностранцев под видом инвестиционных компаний.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

От действий мошенников пострадали граждане Германии, Словакии, Чехии, США и Канады.

По данным следствия, так называемый инвестиционный офис работал в столице.

Его сотрудники, свободно владея иностранными языками, массово звонили иностранцам и представлялись сотрудниками несуществующих инвестиционных компаний.

Мошенники убеждали граждан инвестировать средства в криптовалютные портфели через фейковые веб-ресурсы, которые администрировали руководители офисов.

После зачисления средств на счета вымышленных компаний коммуникация с клиентами прекращалась. А денежные активы легализировались через незаконные обменные пункты криптовалюты.

Установлено также, что среднее количество работников одного такого офиса составляло от 15 до 40 человек. Их заработная плата зависела от объемов привлеченных средств и могла достигать 5000 долларов США в неделю.

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