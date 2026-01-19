В Україні викрили контрабанду дубових лісоматеріалів до Євросоюзу

Детективи Бюро економічної безпеки у Львівській області завершили досудове розслідування у справі про незаконне вивезення лісоматеріалів до країн ЄС.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Слідство встановило, що мешканець Львівщини, зареєстрований як ФОП, організував схему незаконного експорту дубової деревини.

Для цього він використовував документи з недостовірними відомостями, на підставі яких отримував сертифікати про походження лісоматеріалів і виготовлених з них пиломатеріалів.

Кошти, одержані від протиправної діяльності, фігурант спрямовував на закупівлю наступних партій необлікованої деревини, щоб надалі експортувати.

Під час досудового розслідування детективи БЕБ провели обшуки, за результатами яких вилучили 22,6 м³ деревини, що вже пройшла митне оформлення та готувалася до незаконного вивезення за кордон.

Орієнтовна вартість вилученого - понад 500 тис. грн.

