Завладели 2 миллионами: БЭБ разоблачили схему закупки дронов для ВСУ по завышенным ценам

Бюро экономической безопасности совместно с СБУ разоблачили должностное лицо воинской части и его сообщника в завладении бюджетными средствами при закупке дронов для нужд Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

По данным следствия, организовал присвоение бюджетных средств начальник финансово-экономической службы одной из воинских частей. К этому он привлек знакомого частного предпринимателя, который должен был обеспечить участие подконтрольных предприятий в публичных закупках для создания видимости конкуренции. Тогда как победитель тендера был определен заранее, отмечают в БЭБ.

Как информируют правоохранители,такая схема позволила закупать дроны и комплектующие к ним по завышенным ценам. Согласно выводам экспертиз, стоимость приобретенного оборудования была завышена почти на 2 млн гривен.

Детективы БЭБ провели обыски по месту жительства фигурантов, в служебных помещениях и в местах хранения документации. Изъяты доказательства, подтверждающие причастность подозреваемых к противоправной деятельности. Кроме того, проведен комплекс негласных следственных (розыскных) действий.

Организатору схемы и исполнителю сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании для них меры пресечения.

Напомним:

Государственное бюро расследований задержало руководителя и участников преступной организации, которые наживались на поставке продуктов в воинские части.