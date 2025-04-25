Інфляційний тиск залишається високим: Центробанк РФ зберіг ключову ставку

Російський Центробанк вчетверте поспіль зберіг ключову ставку на рівні 21%, оскільки інфляційний тиск залишається високим та відбулося суттєве погіршення умов зовнішньої торгівлі - на тлі торговельних війн впали ціни на нафту, основний експортний товар РФ.

Про це повідомляє The Moscow Times з посиланням на Reuters.

Напередодні аналітики прогнозували, що ставка залишиться на рівні 21%, оскільки нові зовнішні ризики вимагають обережності та жорсткої грошово-кредитної політики.

Центробанк Росії має намір підтримувати такі жорсткі грошово-кредитні умови, які необхідні для повернення інфляції до мети 2026 року.

"Це означає тривалий період проведення жорсткої грошово-кредитної політики. Подальші рішення щодо ключової ставки ухвалюватимуть залежно від швидкості та стійкості зниження інфляції та інфляційних очікувань", - пише видання.

Центробанк РФ не став змінювати прогноз інфляції, як і припускали аналітики, і очікує її зниження до 7,0-8,0% у 2025 році та до 4,0% у 2026 році.

Нагадаємо:

У березні Центробанк РФ не став змінювати ключову ставку, він її залишив на максимальному з початку нульових років - на рівні 21%.