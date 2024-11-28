АМКУ розпочав антимонопольне розслідування через зростання цін на яйця

Антимонопольний комітет України розпочав розслідування причин підвищення цін на курячі яйця в жовтні 2024 року.

Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

АМКУ надіслав вимоги про надання інформації безпосередньо виробникам курячих яєць, їхнім продавцям, а також виробникам комбікормів, вартість яких є однією з основних складників собівартості курячих яєць.

Після аналізу відповідей учасників ринку та чинників, що впливають на ціни, АМКУ має зробити висновки про можливе порушення законодавства про економічну конкуренцію, зазначили в комітеті.

Нагадаємо:

За жовтень 2024 року вартість яєць у магазинах зросла на 60%, через підвищення цін на корми та енергоносії.

Зростання цін на яйця є сезонним і традиційно вони дорожчають у жовтні-листопаді, так вартість десятка яєць у листопаді 2022 року становила 65 грн, а в жовтні 2024 року - 61 грн.