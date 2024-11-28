АМКУ начал антимонопольное расследование из-за роста цен на яйца

Антимонопольный комитет Украины приступил к расследованию причин повышения цен на куриные яйца в октябре 2024 года.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

АМКУ направил требования о предоставлении информации непосредственно производителям куриных яиц, их продавцам, а также производителям комбикормов, стоимость которых является одной из основных составляющих себестоимости куриных яиц.

После анализа ответов участников рынка и влияющих на цены факторов, АМКУ должен сделать выводы о возможном нарушении законодательства об экономической конкуренции, отметили в комитете.

Напомним:

За октябрь 2024 года стоимость яиц в магазинах выросла на 60%, из-за повышения цен на корма и энергоносители.

Рост цен на яйца сезонный и традиционно они дорожают в октябре-ноябре, так стоимость десятка яиц в ноябре 2022 года составила 65 грн, а в октябре 2024 года - 61 грн.