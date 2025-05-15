Європа дешевша: США вперше лідирують на ринку єврооблігацій

Американські компанії масово виходять на борговий ринок Європи. Їх приваблюють нижчі ставки, порівняно з США, та бажання захиститися від валютних і політичних ризиків.

Про це пише Financial Times з посиланням на дані Bank of America.

Станом на 9 травня вони вже випустили єврооблігацій на 40 млрд євро. З того часу ця цифра ще зросла.

Серед найбільших угод — випуски Alphabet (6,75 млрд євро), T-Mobile US (2,75 млрд євро) та Pfizer (3,3 млрд євро у чотирьох траншах). Якщо темпи збережуться, 2025 рік поб’є рекорд 2019-го, коли було залучено 88 млрд євро.

За даними BofA, цього року американські емітенти вперше стали найбільшими гравцями на європейському ринку нефінансових облігацій інвестиційного класу. Їхній частка вже досягла 30% від усіх випусків, тоді як зазвичай вона не перевищує 20%.

Причини такого сплеску — зростання розриву в ставках між США та ЄС, а також невизначеність щодо тарифної політики Дональда Трампа. Європейський центробанк знизив ставку до 2,25%, тоді як Федеральна резервна система вже третє засідання поспіль тримає її на рівні 4,25–4,5%.

Це призвело до того, що американські компанії можуть залучати кошти в євро на значно вигідніших умовах, ніж у доларах. У квітні витрати на запозичення в США були на два процентні пункти вищими, ніж в Європі.

"Корпоративні емітенти в США, які мають європейський бізнес або європейську базу активів ... хочуть скористатися тим, що купони в євро значно нижчі, ніж купони в доларах", – пояснив Марк Льюелл з JPMorgan.