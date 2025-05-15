Европа дешевле: США впервые лидируют на рынке еврооблигаций

Американские компании массово выходят на долговой рынок Европы. Их привлекают более низкие ставки по сравнению с США и желание защититься от валютных и политических рисков.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на данные Bank of America.

По состоянию на 9 мая они уже выпустили еврооблигаций на 40 млрд евро. С тех пор эта цифра еще выросла.

Среди крупнейших сделок - выпуски Alphabet (6,75 млрд евро), T-Mobile US (2,75 млрд евро) и Pfizer (3,3 млрд евро в четырех траншах). Если темпы сохранятся, 2025 год побьет рекорд 2019-го, когда было привлечено 88 млрд евро.

По данным BofA, в этом году американские эмитенты впервые стали крупнейшими игроками на европейском рынке нефинансовых облигаций инвестиционного класса. Их доля уже достигла 30% от всех выпусков, тогда как обычно она не превышает 20%.

Причины такого всплеска - рост разрыва в ставках между США и ЕС, а также неопределенность относительно тарифной политики Дональда Трампа. Европейский центробанк снизил ставку до 2,25%, тогда как Федеральная резервная система уже третье заседание подряд держит ее на уровне 4,25-4,5%.

Это привело к тому, что американские компании могут привлекать средства в евро на значительно более выгодных условиях, чем в долларах. В апреле расходы на заимствования в США были на два процентных пункта выше, чем в Европе.

"Корпоративные эмитенты в США, которые имеют европейский бизнес или европейскую базу активов ... хотят воспользоваться тем, что купоны в евро значительно ниже, чем купоны в долларах", - пояснил Марк Льюэлл из JPMorgan.