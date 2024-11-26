Акції європейських автовиробників падають, оскільки Трамп обіцяє тарифи

Акції європейських автовиробників впали, оскільки трейдери відреагували на те, що обраний президент Дональд Трамп пообіцяв великі тарифи для Канади, Мексики та Китаю - новина, яка викликала занепокоєння з приводу потенційної глобальної торгівельної війни.

Про це повідомляє Reuters.

Кошик європейських акцій автомобільних компаній та запасних частин показав найгірші результати в Європі, знизившись на 1,7% порівняно з падінням на 0,7% для більш широкого індексу STOXX 600.

У своєму дописі на Truth Social Трамп заявив, що в перший же день свого перебування на посаді він запровадить 25% мита на всі товари з Мексики та Канади, а також додаткове 10% мито на товари з Китаю.

Акції німецького концерну Volkswagen впали на 2,1%, а Stellantis - виробник Chrysler, Dodge і Fiat, серед інших великих брендів, - найбільше впав на 4,1%.

Італійський брокер Intermonte заявив, що Stellantis «найбільше постраждає» від тарифів на американський імпорт з Мексики, оскільки група імпортувала 358 тис одиниць у 2023 році.

Французький виробник автозапчастин Valeo впав на 2,5%, а німецький бренд класу люкс BMW - на 1,5%. Акції Volvo Car впали більш ніж на 3%, а Daimler Truck - на 3,4%.

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