Уряд започаткував програму підтримки аграріїв, які вирощують бавовник

Уряд прийняв рішення про започаткування програми підтримки агровиробників, які вирощують бавовник.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, йдеться на Урядовому порталі.

"Виплата складатиме 10 тисяч грн на один гектар. Ідеться про три регіони: Миколаївську, Одеську та Херсонську області. Це буде стимулом для розвитку легкої промисловості, а також посилить обороноздатність держави", — наголосив Шмигаль.

Крім цього, він повідомив, що цього року понад 2,6 тисячі агропідприємств отримали пільгові кредити "5-7-9" на загальну суму 15,4 млрд грн, а загальний обсяг залучених аграріями кредитів за різними програмами склав 34,6 млрд грн.

Також у квітні стартували виплати спеціальної дотації фермерам на 386 млн грн для розвитку тваринництва. Крім того, завдяки програмі компенсації 25% вартості української агротехніки сільськогосподарські підприємства закупили понад 6 тисяч одиниць техніки.

Нагадаємо:

В Україні станом на 25 квітня аграрії всіх областей посіяли 3,76 млн га ярих культур. В Рівненській області почали сіяти гречку.