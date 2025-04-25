В Україні засіяли майже 4 мільйони гектарів ярих культур та почали сіяти гречку

В Україні станом на 25 квітня аграрії всіх областей посіяли 3,76 млн га ярих культур. В Рівненській області почали сіяти гречку.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Зокрема, ярих зернових та зернобобових культур засіяли 2 млн га. Найбільша площа посівів припадає на кукурудзу – 705 тис. га, ячмінь – 702,1 тис. га, ярої пшениці вже засіяно 199,8 тис. га, гороху – 201,8 тис. га, вівса – 154,2 тис. га.

Регіони-лідери за темпами сівби:

Полтавська область: 251,5 тис. га (пшениця – 4,5 тис. га, ячмінь – 69,1 тис. га, горох – 9,6 тис. га, овес – 3,1 тис. га, кукурудза – 165,2 тис. га);

Кіровоградська область: 146,4 тис. га (пшениця – 3 тис. га, ячмінь – 35,4 тис. га, горох – 18,7 тис. га, овес – 0,5 тис. га, кукурудза – 84,7 тис. га);

Сумська область: 138,1 тис. га (пшениця – 21,5 тис. га, ячмінь – 18,2 тис. га, горох – 5,8 тис. га, овес – 9,8 тис. га, кукурудза – 81,2 тис. га);

Одеська область: 122,5 тис. га (пшениця – 6,5 тис. га, ячмінь – 35,2 тис. га, горох – 62 тис. га, овес – 1,5 тис. га, кукурудза – 8,4 тис. га);

Хмельницька область: 119,9 тис. га (пшениця – 10,9 тис. га, ячмінь – 74,5 тис. га, горох – 2,6 тис. га, овес – 2,5 тис. га, кукурудза – 24,8 тис. га).

Крім того, технічні культури засіяні на площі 1 763,6 тис. га. З них:

соняшнику засіяно 1 236,8 тис. га;

цукрових буряків – 228,5 тис. га;

сої – 187,6 тис. га.

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Нагадаємо:

Згідно з прогнозом ФАО, в Україні виробництво пшениці у 2025 році очікується на рівні, нижчому за середній п'ятирічний показник, через наслідки війни, що триває, а посушливі погодні умови зумовлюють очікування помірного зниження врожаю порівняно з попереднім роком.