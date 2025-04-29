Правительство начало программу поддержки аграриев, которые выращивают хлопчатник

Правительство приняло решение о начале программы поддержки агропроизводителей, которые выращивают хлопчатник.

Об этом сообщилпремьер-министр Украины Денис Шмыгаль, говорится на Правительственном портале.

"Выплата будет составлять 10 тысяч грн на один гектар. Речь идет о трех регионах: Николаевской, Одесской и Херсонской областях. Это будет стимулом для развития легкой промышленности, а также усилит обороноспособность государства", - подчеркнул Шмыгаль.

Кроме этого, он сообщил, что в этом году более 2,6 тысячи агропредприятий получили льготные кредиты "5-7-9" на общую сумму 15,4 млрд грн, а общий объем привлеченных аграриями кредитов по различным программам составил 34,6 млрд грн.

Также в апреле стартовали выплаты специальной дотации фермерам на 386 млн грн для развития животноводства. Кроме того, благодаря программе компенсации 25% стоимости украинской агротехники сельскохозяйственные предприятия закупили более 6 тысяч единиц техники.

Напомним:

В Украине по состоянию на 25 апреля аграрии всех областей посеяли 3,76 млн га яровых культур. В Ровенской области начали сеять гречиху.