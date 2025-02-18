Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос
Війна 2025

90 тисяч родин відновили або придбали житло: Шмигаль розповів про нові можливості

Віктор Волокіта — 18 лютого, 14:02
90 тисяч родин відновили або придбали житло: Шмигаль розповів про нові можливості
ЕП

Держава компенсувала українцям 18 млрд грн за пошкоджене та зруйноване житло в межах програми єВідновлення. 90 тисяч родин відновили або придбали нові домівки.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Зараз активно працюємо над новими джерелами фінансування відновлення житла", - зазначив він.

За його словами, в Україні започаткували окрему програму компенсації за майно для внутрішньо переміщених осіб. Уряд спрямував на неї 15 млрд грн. І таким чином 10 тисяч сімей отримають ресурс для придбання нерухомості.

Нагадаємо:

Міністерство розвитку громад та територій України минулого тижня отримало перші 4,3 млрд грн для оплати сертифікатів на житло для ВПО. За тиждень роботи програми 50 сімей вже реалізували сертифікати і придбали нові домівки.

уряд житло

житло

90 тисяч родин відновили або придбали житло: Шмигаль розповів про нові можливості
Переселенці почали отримувати компенсації за знищене житло і купувати квартири
Квартирне питання: яку частину зарплати потрібно витратити на оренду житла

Останні новини