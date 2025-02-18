90 тисяч родин відновили або придбали житло: Шмигаль розповів про нові можливості
Держава компенсувала українцям 18 млрд грн за пошкоджене та зруйноване житло в межах програми єВідновлення. 90 тисяч родин відновили або придбали нові домівки.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Зараз активно працюємо над новими джерелами фінансування відновлення житла", - зазначив він.
За його словами, в Україні започаткували окрему програму компенсації за майно для внутрішньо переміщених осіб. Уряд спрямував на неї 15 млрд грн. І таким чином 10 тисяч сімей отримають ресурс для придбання нерухомості.
Нагадаємо:
Міністерство розвитку громад та територій України минулого тижня отримало перші 4,3 млрд грн для оплати сертифікатів на житло для ВПО. За тиждень роботи програми 50 сімей вже реалізували сертифікати і придбали нові домівки.