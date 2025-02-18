90 тысяч семей восстановили или приобрели жилье: Шмыгаль рассказал о новых возможностях

Государство компенсировало украинцам 18 млрд грн за поврежденное и разрушенное жилье в рамках программы еВідновлення. 90 тысяч семей восстановили или приобрели новые дома.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Сейчас активно работаем над новыми источниками финансирования восстановления жилья", - отметил он.

По его словам, в Украине начали отдельную программу компенсации за имущество для внутренне перемещенных лиц. Правительство направило на нее 15 млрд грн. И таким образом 10 тысяч семей получат ресурс для приобретения недвижимости.

Напомним:

Министерство развития общин и территорий Украины на прошлой неделе получило первые 4,3 млрд грн для оплаты сертификатов на жилье для ВПЛ. За неделю работы программы 50 семей уже реализовали сертификаты и приобрели новые дома.