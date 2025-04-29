8 осіб підозрюють у розтраті 90 мільйонів держкоштів при закупівлі дров для ЗСУ

Бюро економічної безпеки повідомило про підозру 8 особам у розтраті понад 90 млн грн бюджетних коштів під час закупівлі дров для потреб ЗСУ.

Про це повідомила пресслужба БЕБ.

Встановлено, що до складу злочинної організації входили керівники квартирно-експлуатаційного управління (КЕУ), начальники паливної групи, уповноважені особи з проведення державних закупівель КЕУ, колишні керівники КЕУ та фізичні особи-підприємці.

За даними слідства, фігуранти за попередніми домовленостями в рамках прямих договорів закуповували дрова для потреб підрозділів ЗСУ у Харківській та Луганській областях за значно завищеними цінами. При цьому деякі підрядники купували паливну деревину в інших підприємців за нижчими цінами, а потім перепродавали її КЕУ.

Аналітики БЕБ встановили, що за такою схемою привласнили майже 90 млн грн державних коштів.

За даними слідства, 40 млн грн з цих грошей витратили на купівлю 13 автомобілів, 18 квартир в Києві, Львові, Харкові та Івано-Франківську, 42 паркомісця у Києві, Львові та Харкові, нежитлові будівлі - понад 300 квадратних метрів у Харкові, земельну ділянку площею 1,5 га у Харкові та 2 радянські раритетні авто "ГАЗ-14 "Чайка" та "ГАЗ-3102".

Детективи БЕБ на підставі зібраних доказів оголосили підозри вісьмом особам. Їм може загрожувати позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Щоб забезпечити відшкодування завданих державі збитків накладено арешти на їх активи орієнтовною вартістю понад 36 млн грн.

Досудове розслідування триває, вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Нагадаємо:

Детективи БЕБ та запорізькі прокурори підозрюють начальника квартирно-експлуатаційного відділу (КЕВ) у недбалому ставленні до служби, що призвело до 20-мільйонних збитків на закупівлі дров для ЗСУ.