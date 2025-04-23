На Запоріжжі за дрова для ЗСУ переплати 20 мільйонів – БЕБ

Детективи Бюро економічної безпеки та запорізькі прокурори підозрюють начальника квартирно-експлуатаційного відділу (КЕВ) у недбалому ставленні до служби, що призвело до 20-мільйонних збитків на закупівлі дров для ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Зазначається, що на початку 2024 року начальник КЕВ уклав прямі договори з фізичними особами-підприємцями на закупівлю дров для підрозділів ЗСУ за значно завищеними цінами.

У повідомленні БЕБ йдеться, що з бюджету було виділено понад 73 млн грн на дрова. Дії посадовця завдали державі збитків майже на 20 млн грн.

Начальнику КЕВ повідомлено про підозру у недбалому ставленні військовою службовою особою до служби, що спричинило тяжкі наслідки.

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