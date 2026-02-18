В чотирьох областях є знеструмлення через атаки та бойові дії

Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури на ранок 18 лютого є знеструмлені споживачі у Одеській, Дніпропетровській, Сумській та Запорізькій областях.

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

Зокрема, на Одещині ситуація залишається складною – через пошкодження обладнання внаслідок обстрілу та через несприятливі погодні умови без електропостачання понад 99 тисяч абонентів.

Ремонтні бригади працюють над відновленням пошкоджених ліній у цілодобовому режимі, зазначили в Міненерго.

Йдеться, що сьогодні у більшості регіонів вимушено діють погодинні відключення, а для підприємств — графіки обмеження потужності. В окремих регіонах застосовані аварійні відключення.

Нагадаємо:

18 лютого у всіх регіонах України протягом усієї доби застосовуються графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).