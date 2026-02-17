18 лютого графіки відключення світла діятимуть цілодобово по всій Україні
18 лютого у всіх регіонах України протягом усієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).
Про це повідомляє "Укренерго".
Як пояснюють енергетики, причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.
"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", – зазначили в компанії.
В "Укренерго" закликали ощадливо користуватись електроенергією, коли вона з'являється за графіком.
Нагадаємо:
Внаслідок чергової масованої ракетно-дронової атаки на енергооб'єкти у кількох регіонах України є значна кількість знеструмлених споживачів на Одещині (зокрема – у м. Одеса).
Також через російські удари є знеструмлені споживачі у Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській та Харківській областях.