РФ забезпечуватиме невизнане Придністров'я газом, закупленим у Європі

Росія планує купувати газ для невизнаного Придністровʼя на європейському спотовому ринку через молдавську компанію Natural Gaz D.C. Кошти на це будуть виділені з бюджету РФ.

Про це повідомляє "Комерсант".

З січня по квітень планується щодня закуповувати 3 млн кубометрів газу, щоб покрити внутрішні потреби Придністровʼя. Цього обсягу недостатньо для експорту електроенергії в Молдову. За оцінками, через нинішню ціну газу на європейських ринках, ціна для Придністровʼя складе $515–530 за тисячу кубометрів, а вся закупівля до квітня обійдеться в $164 млн.

Розглядається варіант постачання газу через "Турецький потік" і Трансбалканський газопровід. Але для цього потрібна згода Болгарії, Румунії та України. Однак закупівля через спотовий ринок швидша й дешевша. Крім того, "Газпром" не буде витрачати кошти на субсидування, зазначило джерело.

Компанія Natural Gaz D.C. підписала контракт із "Тираспольтрансгазом" на постачання 2-3 млн кубометрів газу щодня, повідомив співвласник компанії Аркадій Вікол.

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Нагадаємо:

Лідер невизнаного Придністров’я Вадим Красносельський заявив, що Росія подасть газ як гуманітарну допомогу в Придністров'я.