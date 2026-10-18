РФ 76 разів атакувала українську енергетику після оголошення Трампом перемирʼя – Зеленський

За тиждень, відтоді як президент США Дональд Трамп оголосив про енергетичне перемирʼя Росія цілеспрямовано вдарила по українській енергетиці та нафтогазовому сектору вже 76 разів.

Про це написав президент Володимир Зеленський у Соцмережах.

За його словами, тільки цієї ночі були удари по підстанціях на Вінниччині, Житомирщині, Хмельниччині та Одещині.

"Десятки тисяч родин залишаються без світла. Фактично цілодобово працюють енергетики та ремонтні бригади над відновленням. Вночі били росіяни також по житлових будинках в наших регіонах.

Станом на зараз відомо про 12 поранених, серед них двоє дітей. Двоє людей загинуло. Вранці був удар по сільськогосподарському підприємству на Волині", – йдеться у повідомленні.

Загалом за минулий тиждень росіяни випустили по Україні майже 2700 ударних дронів, 1700 авіабомб та 66 ракет, більша частина з них – балістичні. Цілями цих ударів здебільшого була енергетика.

За словами президента, росіяни намагаються створити в Україні блекаут.

"Америка має бачити, що Росія не робить кроки назустріч у відповідь на зняття санкцій чи угоди. Навпаки, кожен сигнал про можливість заробити вони сприймають як те, що ставка на війну працює і можна воювати далі", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Російські дрони атакували об'єкт енергетики в районі населеного пункту Старий Вишнівець на Тернопільщині, внаслідок влучання частина споживачів залишилась без світла.

У Бучанському районі Київської області за розпорядженням Укренерго застосовуються екстрені відключення.