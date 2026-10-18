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На Київщині запровадили екстрені відключення світла

Володимир Тунік-Фриз — 18 жовтня, 10:51
На Київщині запровадили екстрені відключення світла
Фото ілюстративне
Фото: Getty images

У Бучанському районі Київської області за розпорядженням Укренерго застосовуються екстрені відключення.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

Під час екстрених відключень графіки не діють.

"В разі змін будемо вас інформувати у нашому телеграм-каналі", – додали в ДТЕК.

Нагадаємо:

Російські дрони атакували об'єкт енергетики в районі населеного пункту Старий Вишнівець на Тернопільщині, внаслідок влучання частина споживачів залишилась без світла.

енергетика Київ

Київ

На Київщині запровадили екстрені відключення світла
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