На Київщині запровадили екстрені відключення світла

У Бучанському районі Київської області за розпорядженням Укренерго застосовуються екстрені відключення.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

Під час екстрених відключень графіки не діють.

"В разі змін будемо вас інформувати у нашому телеграм-каналі", – додали в ДТЕК.

Нагадаємо:

Російські дрони атакували об'єкт енергетики в районі населеного пункту Старий Вишнівець на Тернопільщині, внаслідок влучання частина споживачів залишилась без світла.