Зеленский рассказал, где Украина возьмет деньги на достройку ХАЭС

Президент Владимир Зеленский рассказал, что Украина будет достраивать Хмельницкую атомную станцию за кредитные деньги или деньги инвесторов, и заверил, что "с этим проблем нет".

Об этом он сказал журналистам в четверг, 13 февраля, во время поездки на ХАЭС, передает LIGA.net.

"Все заинтересованы заходить в атомку. С этим не будет проблем - с кредитными деньгами или инвестициями. Если смотреть на другие страны, примеры есть разные. Мы можем запустить инвестора на какую-то часть, и это будут не кредитные деньги, а инвестирование. С этим нет проблем, потому что все так заинтересованы", - сказал Зеленский.

Он не уточнил, о каких инвесторах может идти речь.

Президент добавил, что власти не отказываются от планов построить четыре энергоблока на ХАЭС - два с реакторам ВВЭР-1000 российского производства и еще два с американскими реакторами AP1000.

"Это грандиозный проект. Это будет энергетический базис Украины, крупнейшая станция Украины, где будет в целом более 6 ГВт. Самая большая станция в Европе", - сказал он.

Зеленский добавил, что благодарен Верховной Раде за разрешение на приобретение в Болгарии корпусов реакторов ВВЭР-1000 для достройки энергоблоков №3 и №4 на Хмельницкой АЭС.

"Это было срочное решение. У нас был последний шанс в этом месяце, потому что после этого болгарская сторона была бы не заинтересована в сотрудничестве - мы получали такие сигналы. Поэтому это прям последний поезд, мы смогли в него запрыгнуть и, даст Бог, достроим", - сказал президент.

Читайте также: Украина будет строить еще одну крупнейшую АЭС в Европе. Для чего и где будут брать деньги?

Напомним:

Депутаты Верховной Рады Украины проголосовали за законопроект, позволяющий "Энергоатому" купить российские реакторы из Болгарии для ХАЭС.

Зеленский в вечернем обращении поддержал закупку у Болгарии энергоблоков российского производства для достройки двух энергоблоков Хмельницкой АЭС.

Обновленный проект закона, который даст старт достройке двух энергоблоков Хмельницкой АЭС, снял все замечания и противоречия, которые возникали у депутатов по первой редакции.

Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ 16 января поддержал правки к законопроекту №11392 о разрешении АО "НАЭК "Энергоатом" приобрести у Болгарии реакторы для строительства энергоблоков №3 и №4 на Хмельницкой АЭС. Речь идет о сумме в ориентировочно 600 млн евро.