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Зеленский рассказал, где Украина возьмет деньги на достройку ХАЭС

Виктор Волокита — 13 февраля, 17:41
Зеленский рассказал, где Украина возьмет деньги на достройку ХАЭС
Хмельницька АЕС
Нетішинська міська рада

Президент Владимир Зеленский рассказал, что Украина будет достраивать Хмельницкую атомную станцию за кредитные деньги или деньги инвесторов, и заверил, что "с этим проблем нет".

Об этом он сказал журналистам в четверг, 13 февраля, во время поездки на ХАЭС, передает LIGA.net.

"Все заинтересованы заходить в атомку. С этим не будет проблем - с кредитными деньгами или инвестициями. Если смотреть на другие страны, примеры есть разные. Мы можем запустить инвестора на какую-то часть, и это будут не кредитные деньги, а инвестирование. С этим нет проблем, потому что все так заинтересованы", - сказал Зеленский.

Он не уточнил, о каких инвесторах может идти речь.

Президент добавил, что власти не отказываются от планов построить четыре энергоблока на ХАЭС - два с реакторам ВВЭР-1000 российского производства и еще два с американскими реакторами AP1000.

"Это грандиозный проект. Это будет энергетический базис Украины, крупнейшая станция Украины, где будет в целом более 6 ГВт. Самая большая станция в Европе", - сказал он.

Зеленский добавил, что благодарен Верховной Раде за разрешение на приобретение в Болгарии корпусов реакторов ВВЭР-1000 для достройки энергоблоков №3 и №4 на Хмельницкой АЭС.

"Это было срочное решение. У нас был последний шанс в этом месяце, потому что после этого болгарская сторона была бы не заинтересована в сотрудничестве - мы получали такие сигналы. Поэтому это прям последний поезд, мы смогли в него запрыгнуть и, даст Бог, достроим", - сказал президент.

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Напомним:

Депутаты Верховной Рады Украины проголосовали за законопроект, позволяющий "Энергоатому" купить российские реакторы из Болгарии для ХАЭС.

Зеленский в вечернем обращении поддержал закупку у Болгарии энергоблоков российского производства для достройки двух энергоблоков Хмельницкой АЭС.

Обновленный проект закона, который даст старт достройке двух энергоблоков Хмельницкой АЭС, снял все замечания и противоречия, которые возникали у депутатов по первой редакции.

Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ 16 января поддержал правки к законопроекту №11392 о разрешении АО "НАЭК "Энергоатом" приобрести у Болгарии реакторы для строительства энергоблоков №3 и №4 на Хмельницкой АЭС. Речь идет о сумме в ориентировочно 600 млн евро.

ХАЭС

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