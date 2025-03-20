Зеленський прокоментував питання власності Запорізької АЕС

Президент Володимир Зеленський заявив, що питання власності Запорізької АЕС не обговорювали зі США, але без контролю України вона працювати не буде.

Про це він сказав 20 березня.

Як повідомив Зеленський, США хочуть забрати Запорізьку АЕС у росіян.

"Хочуть інвестувати, модернізувати. Це питання інше. Це питання відкрите. Ми можемо про це говорити. Але питання власності ми точно не обговорювали з президентом Трампом", – сказав він під час пресконференції в Осло в ході свого візиту в Норвегію.

Говорячи про "атомку", він зазначив, що "це належить нашій державі".

"Вони доєднані до європейської мережі. Для нас це серйозні гарантії енергобезпеки", - розповів Зеленський.

Нагадаємо:

МАГАТЕ було вимушене відкласти ротацію своєї місії на Запорізькій АЕС через відсутність гарантій безпеки з боку Росії.

Працівники МАГАТЕ повідомили про гучні вибухи 5 січня біля Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС).