Почти тысяча судов застряли в Персидском заливе

Судоходство в Персидском заливе столкнулось с серьезными заторами из-за заглушения GPS и ограничения движения в дневные часы, что привело к накоплению около тысячи судов.

Об этом пишет S&P Global.

Судоходные компании сообщают о беспрецедентных пробках в Персидском заливе, вызванных распространенными электронными помехами, влияющими на системы глобального позиционирования и коммуникации. Из-за этого владельцы судов ограничивают движение в дневное время, сокращая привычное 24-часовое окно до 16-18 часов.

По словам источников из компаний, это привело к накоплению почти 1000 судов, ожидающих транзит через Ормузский пролив - важный энергетический маршрут, через который проходит около 20 млн баррелей сырой нефти и 11 млрд кубических футов сжиженного природного газа ежедневно.

Руководители судоходных компаний также сообщают о трудностях в поддержании связи с экипажами из-за постоянного заглушения GPS, что затрудняет навигацию и повышает риски столкновений. 17 июня у Ормузского пролива столкнулись два танкера, которые загорелись, но официальная причина инцидента пока не установлена.

Повышенный риск повреждений также связан с наличием морских мин, а военное напряжение в регионе заставляет операторов судов соблюдать строгие ограничения.

Заторы вызвали рост фрахтовых ставок: по данным Platts, ставки VLCC на маршруте Персидский залив - Китай подскочили до 80 фунтов стерлингов, что почти вдвое превышает показатели недельной давности. Хотя некоторые аналитики предупреждают, что в случае полного закрытия пролива ставки могут резко упасть из-за бездействия танкеров, большинство ожидает увеличения надбавок за военный риск.

Ормузский пролив является ключевым источником доходов для Ирана, который поставляет нефть в Китай, несмотря на санкции. Премии за военный риск на маршруте остаются стабильными, но более высокие ставки на рынке считаются завышенными.

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Напомним: