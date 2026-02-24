Українська правда
Миколаївський завод збудує платформу для розмінування акваторій

Андрій Муравський — 24 лютого, 11:00
Суднобудівний завод "Нібулон"

Компанія "Нібулон" отримає від Німеччини фінансування на будівництво на заводі у Миколаєві морської платформи для розмінування акваторій.

Про це компанія "Нібулон" повідомляє у Facebook.

Компанія зазначає, що розпочала новий етап своєї ініціативи з гуманітарного розмінування, підписавши угоду про фінансування на суму 7,8 млн євро з німецькою організацією DEG Impulse gGmbH у межах програми develoPPP.

"Цей етап партнерства зосереджений на морському та внутрішньому водному розмінуванні – критично важливому напрямі для забезпечення продовольчої безпеки, відновлення аграрного сектору та логістичної стійкості півдня України", – говориться у повідомленні.

Ініціатива передбачає фінансування створення інноваційної 90-метрової морської платформи, здатної виконувати роботи з очищення акваторій із використанням сучасних безпілотних підводних систем – зокрема ROV (дистанційно керованих апаратів), AUV (автономних підводних апаратів) та інших UUS (безпілотних підводних систем).

Платформу буде побудовано на суднобудівно-судноремонтному заводі "Нібулон". У компанії зазначають, що наразі це єдине діюче суднобудівне підприємство в Україні.

"Завдяки власним виробничим потужностям компанія забезпечує повний цикл реалізації проєкту – від інжинірингу та будівництва до технічного оснащення та введення в експлуатацію", – говориться у повідомленні.

У компанії зазначають, що розмінування понад 10 км² акваторії Чорного моря та внутрішніх водних шляхів у Миколаївській і Херсонській областях – критично важливе для безпечного експорту зерна та судноплавства.

Проєкт формує довгострокові спроможності для очищення територій, відновлення земель та безпечної утилізації вибухонебезпечних предметів, зазначено у повідомленні.

Берегова база, сертифікована відповідно до міжнародних стандартів IMAS (International Mine Action Standards), забезпечуватиме підтримку підводних дронів і морського обладнання, а також технічне обслуговування та ремонт плавзасобів.

Читайте також: "Мені казали, що треба оголосити банкрутство". Власник "Нібулона" Вадатурський про бізнес під час війни

Нагадаємо:

"Нібулон" зазнав збитків у 500 млн доларів через закриття Миколаївського морського портового вузла, зупинку суднобудівної галузі економіки та припинення судноплавства на річкових шляхах після початку повномасштабного вторгнення Росії. У Миколаєві досі заблоковано понад 100 суден, з яких 30 іноземних морських і 70 суден для внутрішніх водних шляхів.

23 липня на Дунаї вибухнуло судно-земснаряд філії "Дельта-лоцман" держпідприємства "Адміністрація морських портів України". Судно перебувало на гирлі Бистре для проведення планових робіт із 11-ма членами екіпажу. Внаслідок вибуху загинули троє працівників АМПУ.

