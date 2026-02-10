Голова Адміністрації судноплавства залишає посаду

Голова Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України Микола Кравчук залишає посаду.

Про це повідомив Кравчук.

"Сьогодні завершую діяльність на посаді голови Адміністрації судноплавства", - зазначив він.

Підбиваючи підсумки своєї роботи, він повідомив, що громадяни та бізнес отримали понад 75 тисяч державних послуг у морській сфері.

За повідомленням Укрінформу, виконання обов'язків голови Адміністрації судноплавства тимчасово покладено на першого заступника голови зазначеної служби Юрія Кононенка.

Нагадаємо:

Кравчук очолював Адміністрацію судноплавства з січня 2025 року, з лютого 2025-го виконував обов'язки керівника.