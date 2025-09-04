"Укренерго" збудувало першу чергу захисту обладнання

НЕК "Укренерго" повністю завершила будівництво першої черги споруд пасивного захисту для обладнання своїх підстанцій, у першому кварталі 2026 року має завершити другу чергу.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Є черги будівництва захисних споруд, бо воно вимагає знеструмлення обладнання. Відповідно, неможливо одномоментно проводити роботи на всій території підстанції або на всіх об’єктах, бо вони мають забезпечувати електроживлення", – повідомив член наглядової ради НЕК Юрій Бойко.

"Першу чергу ми вже завершили. Зараз активно відбувається будівництво другої черги. За планом, більше 80% 2 черги до кінця року має бути завершене. А повне завершення припаде на 1 квартал 2026 року", – сказав Бойко під час брифінгу в Медіа-центрі України.

Він зазначив, що у різних регіонах, особливо, у прифронтових, через тривоги та військові ризики "робота супроводжується більшими паузами, і її швидкість не можу бути однаковою для всіх".

Бойко також пояснив, що територія ПС – це 20-70 га, і закрити її саркофагом неможливо, тому ресурси й зусилля потрібно зосередити на найбільш критичних елементах, зокрема, автотрансформаторах, які, за його словами, "росіяни активно вибивали у перший рік війни".

З метою збереження обладнання підстанцій розроблений план будівництва захисту для його ключових елементів, зазначив член наглядової ради.

