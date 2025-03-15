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"Укрзализныця" восстановила обесточенный участок после российского обстрела

Владимир Туник-Фриз — 15 марта, 12:00
Укрзализныця восстановила обесточенный участок после российского обстрела
Getty images

После вражеского обстрела энергетической железнодорожной инфраструктуры на Днепропетровщине и Запорожье, железнодорожники возобновили курсирование поездов.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

В 7:37 "Укрзализныця" сообщила о российском обстреле энергетической железнодорожной инфраструктуры в Запорожской и Днепропетровской областях.

"Враг продолжает атаковать железнодорожную энергетическую инфраструктуру Днепропетровщины и Запорожья. На обесточенные участки уже выведены первые резервные тепловозы, задержки поездов минимальны", - сообщали в компании.

Уже в 10:16 напряжение на поврежденном участке восстановили.

энергетика Укрзализныця железная дорога война

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"Укрзализныця" восстановила обесточенный участок после российского обстрела
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