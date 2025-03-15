"Укрзализныця" восстановила обесточенный участок после российского обстрела
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После вражеского обстрела энергетической железнодорожной инфраструктуры на Днепропетровщине и Запорожье, железнодорожники возобновили курсирование поездов.
Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.
В 7:37 "Укрзализныця" сообщила о российском обстреле энергетической железнодорожной инфраструктуры в Запорожской и Днепропетровской областях.
"Враг продолжает атаковать железнодорожную энергетическую инфраструктуру Днепропетровщины и Запорожья. На обесточенные участки уже выведены первые резервные тепловозы, задержки поездов минимальны", - сообщали в компании.
Уже в 10:16 напряжение на поврежденном участке восстановили.