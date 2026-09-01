Росіяни вдарили по депо Укрзалізниці в Києві: загинули 7 людей

Росіяни вдарили по депо УЗ та вбили 7 людей

Російські окупанти в ніч на 1 вересня вдарили балістикою у Києві по залізничному депо та інших залізничних обʼєктах, загинули 7 людей (6 співробітників Укрзалізниці), є поранені.

Джерело: голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський, пресслужба УЗ

Пряма мова Перцовського: "Нічні удари балістики по Києву - прицільно по залізничному депо та інших залізничних обʼєктах.

Балістичний удар забрав життя 7 людей, з яких 6 - наші співробітники. 1 колега в лікарні із пораненнями - поруч наші, надається вся необхідна допомога. Десятки встигли врятуватись по укриттях, допомагаємо їм оговтатись".

Деталі: За його словами, багато руйнувань. Вщент зруйнований цех.

Він додав, що низку загорянь ще усувають рятувальники.

На двох перегонах закривали рух, проте уже відкрили.

В Укрзалізниці повідомили, що наразі працюють над ліквідацією наслідків та відновленням пошкодженої інфраструктури.

Передісторія:

У КМВА повідомили, що у Києві внаслідок нічної російської атаки 1 вересня загинули троє людей , ще п'ятеро постраждали.

Українська правда