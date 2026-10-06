Чотири мільярди боргу за електроенергію: суд став на бік "Укренерго"

Господарський суд міста Києва зобов'язав державне ПрАТ "Укргідроенерго" сплатити НЕК "Укренерго" 3,96 млрд грн основного боргу за електроенергію на балансуючому ринку.

Про це свідчить рішення суду від 21 вересня.

У 2019 році компанії домовилися про приєднання "Укргідроенерго" до договору про участь у балансуючому ринку та до реєстру постачальників послуг з балансування.

У вересні 2025-січні 2026 року "Укренерго" продало "Укргідроенерго" балансуючу електроенергію на 5,58 млрд грн. Покупець сплатив 1,62 млрд грн, тож несплачена сума становила 3,96 млрд грн.

Суд визнав вимогу про стягнення основного боргу обґрунтованою.

Крім нього, з "Укргідроенерго" стягнуть 291,87 млн грн інфляційних втрат, 107,94 млн грн річних і 932 тис. грн судового збору. Загальна сума стягнення становить близько 4,36 млрд грн.

Засновником "Укргідроенерго" є Кабінет міністрів. "Укренерго" належить до сфери управління Міністерства енергетики України.

Нагадаємо:

Господарський суд Кіровоградської області зобов'язав ПрАТ "Кіровоградобленерго" сплатити НЕК "Укренерго" 42,65 млн грн основного боргу та 153,7 тис. грн річних.

Господарський суд міста Києва зобов'язав АТ "ДТЕК Західенерго" виплатити НЕК "Укренерго" понад 234,6 млн грн заборгованості та відстрочив виконання рішення на один рік.