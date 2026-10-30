Міненерго про Київ, Київщину та Дніпровщину: ситуація складна

Внаслідок російських атак на енергетику, зокрема на системи передачі електроенергії та трансформаторне обладнання, ситуація зі світлом на Дніпровщині, у Києві та області залишається складною.

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

"Енергетики безперервно працюють над відновленням пошкодженого обладнання", – запевняють у міністерстві.

На Дніпровщині ремонтним бригадам уже вдалося заживити об'єкти критичної інфраструктури та частину споживачів. Відновлювальні роботи також тривають у Києві та Київській області.

Водночас масштаби пошкоджень значні, тому для повного відновлення електропостачання потрібен час. Роботу енергетиків додатково ускладнюють тривалі повітряні тривоги та постійна загроза повторних обстрілів.

Терміни відновлення у Міненерго не називають.

Нагадаємо:

Вранці у п'ятницю через російські атаки екстрені відключення ввели в Обухівському, Фастівському та Бучанському районах Київської області.

У Дніпрі та прилеглих до нього районах та частині Павлоградського району також ввели екстрені відключення електроенергії. Міський голова Дніпра Борис Філатов зранку повідомляв, що в місті блекаут та не працює жодний електротранспорт.