FT пише, що для ДніпроГЕС будуватиме захист бізнесмен, який відмивав гроші для РФ: в "Укргідроенерго" відповіли

Лондонський бізнесмен отримав державний контракт України на захист ДніпроГЕС від російських атак, одночасно співпрацюючи з російськими спецслужбами для відмивання грошей і обходу санкцій.

Про це пише Financial Times з посиланням на розслідування та тендерні документи.

Андрейс Браденс називає себе "міжнародним підприємцем". Він також працював із компаніями, що постачали Росії заборонені електронні компоненти під час її вторгнення в Україну.

У березні цього року турецька компанія, що належить Браденсу, отримала контракт на 23,4 млн доларів від "Укргідроенерго". Контракт передбачав постачання кабелів та інших матеріалів для будівництва підземних укриттів, які захищають Дніпровську ГЕС від російських авіаударів.

Браденс днями потрапив під санкції США за організацію масштабної мережі відмивання грошей, яка фінансувала російські шпигунські операції та допомагала європейським наркобаронам.

В "Укргідроенерго" заявили, що компанія Браденса не перебувала під санкціями під час "періоду проведення закупівель та на момент укладення контракту". Компанія заявила, що перед укладанням контрактів проводить "ретельну перевірку контрагентів на предмет зв'язків з країною-агресором", маючи на увазі Росію.

Після того, як стало відомо про санкції проти Браденса, "Укргідроенерго" повідомило, що "розпочало проведення додаткових перевірок, за результатами яких будуть вжиті заходи відповідно до чинного контракту та законодавства України".

Оновлено о 18:40. В "Укргідроенерго" відреагували на публікацію Financial Times, заявивши, що компанія, що виграла тендер, не проводить роботи з будівництва захисних споруд для ДніпроГЕС і не перебуває під санкціями станом на 4 грудня 2024 року.