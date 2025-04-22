На відбудову енергетики за три роки залучили 1,2 мільярда євро
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За три роки роботи Фонду підтримки енергетики, внески донорів сягнули 1,2 мільярда євро.
Про це повідомляє пресслужба Кабміну.
Першою країною, яка підтримала ініціативу створення Фонду, стала Данія — з внеском 500 тисяч євро.
У повідомленні йдеться, що наразі анонсовані внески партнерів до Фонду сягають 1,2 млрд євро, він об’єднав 33 донори з 22 країн, серед яких — держави, приватні компанії, корпорації, міжнародні організації.
Допомогу отримали близько 70 українських енергетичних компаній. Близько 150 000 одиниць обладнання вже доставили набувачам.
Нагадаємо:
Минулого року суттєва частка передбачених коштів на відбудову не була витрачена, зокрема кошти з Фонду підтримки енергетики.