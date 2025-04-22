На відбудову енергетики за три роки залучили 1,2 мільярда євро

За три роки роботи Фонду підтримки енергетики, внески донорів сягнули 1,2 мільярда євро.

Про це повідомляє пресслужба Кабміну.

Першою країною, яка підтримала ініціативу створення Фонду, стала Данія — з внеском 500 тисяч євро.

У повідомленні йдеться, що наразі анонсовані внески партнерів до Фонду сягають 1,2 млрд євро, він об’єднав 33 донори з 22 країн, серед яких — держави, приватні компанії, корпорації, міжнародні організації.

Допомогу отримали близько 70 українських енергетичних компаній. Близько 150 000 одиниць обладнання вже доставили набувачам.

Нагадаємо:

Минулого року суттєва частка передбачених коштів на відбудову не була витрачена, зокрема кошти з Фонду підтримки енергетики.