РФ заробила сотні мільярдів доларів продажем палива у 2024 році попри санкції

Експорт викопного палива з Росії приніс 253,8 мільярда доларів доходу у третій рік її війни проти України, причому частина прибутку надходила непрямо з західних країн, попри санкції.

Про це повідомляє видання Newsweek з посиланням на дані компанії Kpler, яка аналізує світові ринки.

З початку великої війни у 2022 році Росія загалом отримала 847 мільярдів євро доходу від продажу викопного палива.

Ця сума також більша за 211 мільярдів доларів, які, за оцінками Пентагону, Росія витратила на війну з 2022 по 2024 рік.

У березні 2022 року експрезидент США Джо Байден оголосив про заборону на постачання російської нафти до США, а у січні 2025 року запровадив санкції проти російських нафтових проєктів.

Однак багато країн не запроваджували санкцій проти Росії. У звіті зазначається, що частина російських нафтопродуктів потрапляла на Захід через треті країни, зокрема Китай, Індію та Туреччину.

Зокрема, країни G7 у третьому році війни імпортували 18 мільярдів євро нафтопродуктів із шести нафтопереробних заводів в Індії та Туреччині. За оцінками, 9 мільярдів євро з цієї суми припадало на продукцію, вироблену з російської нафти, що принесло Москві приблизно 4 мільярди євро податкових надходжень.

Основним джерелом доходу Росії залишалася сира нафта – її експорт приніс 104 мільярди євро. Інші викопні види палива включали газ, вугілля та скраплений природний газ.

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Нагадаємо:

У 2024 році Європа купила у Росії викопного палива на €22 млрд, але виділила €19 млрд на підтримку Києва.